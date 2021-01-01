Fikri Sağlar kimdir, hangi partide? Durmuş Fikri Sağlar nereli, kaç yaşında?

Fikri Durmuş Sağlam'ın "Türbanlı Hakim" konusunda yaptığı açıklama gerek sosyal medyada gerek internette çok araştırılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fikri Sağlam hakkında yaptığı eleştiri sonrası Fikri Sağlar kimdir? Durmuş Fikri Sağlar nereli, kaç yaşında? araştırılmaya başlandı. İşte detaylar

Durmuş Fikri Sağlar, yaptığı türban açıklamasıyla gündemde adeta bomba etkisi yarattı. Sosyal medyada ve internette çok fazla araştırılan ve adı geçen Durmuş Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sert eleştirildi. Peki Fikri Sağlar kimdir, hangi partide? Durmuş Fikri Sağlar nereli, kaç yaşında?

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR KİMDİR?

Durmuş Fikri Sağlar,1953 yılında Mersin'in Mut ilçesinde dünyaya gelmiştir. Mutludur. Mersinli Fikri Sağlar Türk siyasetçi ve yazar.

Durmuş Fikri Sağlar, Galatasaray Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi İdarî Bilimler Fakültesinden mezun oldu. Önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ni XVII., XVIII., XIX. ve XX. Dönemlerde İçel Milletvekili olarak temsil etti. SHP'de çok genç yaşta genel sekreterlik yaptı. 18 Nisan 1999'daki genel seçimlerde CHP'nin %8,71 oy almasından ötürü baraj dışı kaldığından Fikri Sağlar'ın da milletvekilliği sona erdi. 49. 50. 52. Hükümetlerde Kültür Bakanlığı yaptı ve 50. Hükümet'te revizyon sonucu Kültür Bakanlığı'ndan Devlet Bakanlığı'na getirildi.

Susurluk Kazasının ardından kurulan TBMM Susurluk Komisyonunda üyelik yapmıştır. Birgün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır. Tiyatro sanatçısı Serap Sağlar'la evlidir. Yankı Sağlar ve tiyatro sanatçısı Gerçek Sağlar'in babasıdır. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Birgün gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

Mersin'de 2004 Yerel Seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığına adaylığını koymuş fakat seçilememiştir. Kod Adı Susurluk/Derin İlişkiler adlı kitabı vardır. Kitapta, Susurluk kazasının ardından Türkbank ihalesinin dondurulmasına kadar devam eden olaylar zincirini kitabında anlatılmaktadır. Toros Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesidir.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 25. dönemde tekrar Mersin milletvekili olarak meclise girdi