Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şarkıcı Özcan Deniz'in oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının 2. duruşması görüldü.

Şarkıcı Özcan Deniz'in oğlunun velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının 2. duruşması görüldü.

Özcan Deniz 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlunun velayeti için dava açmıştı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Özcan Deniz ve Davalı Feyza Aktan geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Gizlilik kararı olan duruşmaya, basın mensupları alınmadı. Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz kardeşine destek olmak için adliyeye birlikte gelirken Feyza Aktan ise ablası ve yakınlarıyla birlikte geldi.

Duruşmada, aile dostları olan Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) Başkanı Nesrin Ercan, bebek bakıcısı ve komşularının Özcan Deniz'in tanıkları olarak dinlendiği öğrenildi. Feyza Aktan'ın ablası ve iki komşusunun da tanık olarak dinlendi. Yaklaşık 3 saat süren duruşmada mahkeme diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ
Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Süleyman Soylu Vladimir Putin Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Mert Günok Cenk Tosun Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... FEYZA AKTAN VE ÖZCAN DENİZ'İN VELAYET DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 14:03:52. #1.15#
title