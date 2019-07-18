"FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz?" sorusuna Davutoğlu yanıt verdi

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu medya buluşmalarına başladı. Davutoğlu, bu kapsamda gazeteci Yavuz Oğhan'ın BiDeBunuİzle programına konuk oldu. Ahmet Davutoğlu, YouTube'tan yayınlanan programda gazeteciler Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

PERİNÇEK'İN İDDİASINA YANIT VERDİ

Programda Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in öne sürdüğü "FETÖ'nün siyasi ayağı Davutoğlu, Abdullah Gül ve Babacan'dır" iddiasını da yanıtladı.

FETÖ'ye karşı mesafesini ve duruşunu herkesin bildiğini kaydeden Davutoğlu,"Ofisi dinlenen tek devlet yetkilisi benim. Bu yapı tarafından içeride ve dışarıda saldırıya uğrayan da benim. Bu iddia asılsızdır. Başbakanlığım ve dışişleri bakanlığım döneminde FETÖ'ye karşı tavrımı ve duruşumu herkes bilir" dedi.