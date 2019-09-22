FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı

FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı

FETÖ tarafından sosyal medyada propaganda yapmak amacıyla kullanılan Fuat Avni hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve "Anayasayı ihlal'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan firari olarak yargılanan Said Sefa, HDP önünde eylem yapan ailelere dil uzattı.

22.09.2019 23:28
FETÖ'cü Fuat Avni HDP önündeki acılı ailelere dil uzattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sosyal medyada propaganda amacıyla açtığı "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen ve medya yapılanması davasında ''Anayasayı ihlal'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan firari olarak yargılanan Said Sefa PKK'yı savundu. Sefa ayrıca HDP önündeki eylemleri komedi olarak nitelendirdi.

Said Sefa

"ANNELERİN EYLEMİ 'KOMEDİ'"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda PKK'nın gençleri kaçırmadığını, gençlerin kendi isteğiyle gittiğini söyleyen FETÖ'cü Said Sefa, annelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki eylemini ise 'komedi' olarak nitelendirdi.

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