"Paranı FETÖ Çekecek" Yalanıyla 700 Bin TL Dolandıran Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde bir kişiyi "Paranı FETÖ çekecek" diyerek 700 bin TL dolandıran şüpheli Edirne'de yakalandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde N.Ş. isimli vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, "Paranı FETÖ çekecek" diyerek N.Ş.'yi 700 bin TL dolandırdılar. N.Ş. bankadan çektiği parayı 100 bin Euro olarak dolandırıcılara kendi elleriyle teslim eden N.Ş. dolandırıldığını anlayarak polise giderek şikayetçi oldu.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Bunun üzerine polis ekipleri "Paranı FETÖ çekecek" yalanıyla N.Ş.'yi 700 bin TL dolandıran şahısların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarının da yardımıyla parayı alan şahsı takibe aldı. Yapılan çeşitli arama ve takip sonucunda dolandırıcılık olayına karışan şahsın kimliği tespit edildi. Kimliği tespit edilerek Edirne'de olduğu anlaşılan İ.D. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. İ.D. isimli şahıs gözaltına alınarak, evin de 15 bin 500 euro ele geçirilirken, şahsın 2016 yılından bu yana çok sayıda vatandaşı çeşitli yöntemlerle dolandırdığı oryaya çıktı.

Kaynak: İHA