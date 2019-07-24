Festivalde, horon oynayan kadınları elle taciz eden sapık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Trabzon Akçaabat Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılan kadınlar, sapık dehşetiyle karşılaştı. Horon oynayan kadınların arkasına yanaşıp vücutlarını ellediği iddia edilen 52 yaşındaki iki çocuk babası Ö. D. şikayet üzerine gözaltına alındı. Ö.D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BİR ELİN ARKADAN VÜCUDUMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM"

Cinsel saldırıya uğrayan Farabi Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümünde hemşire olarak görev yapan E. T. (26), ve Ö.K. (22)'nın şikayetçi olduğu olayda ifade veren E.T., yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"20 Temmuz akşamı düzenlenen festivale arkadaşım Ö.K ile katıldık. Horon oynadığım sırada bir elin arkadan vücuduma dokunduğunu hissettim. Arkamı döndüğümde şikayetçi olduğumuz şahısla göz göze geldim. Ancak 'yanlışlık olmuştur' diye düşünerek oyuna devam ettim. Bu sefer arkamdan elleriyle popomu kavradı. Ardından da popomu sıkıp bıraktı.Yaşadığım şokla hemen arkamı döndüm. O sırada şahıs, arkasını dönerek uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine horondan çıkarak şahsı takip ettim. Yanıma da arkadaşım Ö.K'yı aldım."

4 KADINI DAHA TACİZ ETTİ

E.T sözlerine şöyle devam etti: Arkasından gittiğimiz şahıs bu sefer 4 kadını daha taciz edince durumu polise bildirdik. Polis de şahsı gözaltına aldı. Yaşadığımız bu olaydan dolayı büyük şoktayım. Şahıstan şikayetçiyim.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan tacizci ise elinin şikayetçi kadına yanlışlıkla çarptığını savundu ve suçlamaları kabul etmedi. İfadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan tacizci Ö.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çarşamba günleri karakola imza verecek olan şahıs hakkında cinsel saldırı suçlamasından dava açılması bekleniyor.

Çağdaş ULUS - ÖZEL HABER