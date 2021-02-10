Ferzan Özpetek yeni kitabı 'Bir Nefes Gibi'yi anlatacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ferzan Özpetek yeni kitabı 'Bir Nefes Gibi'yi anlatacak

10.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:24
Ferzan Özpetek yeni kitabı 'Bir Nefes Gibi'yi anlatacak

Online okur-yazar buluşmaları düzenleyen Boyner ve Can Yayınlarının bu haftaki konuğu İtalyan ve Türk sinemasının tanınan ismi yönetmen-yazar Ferzan Özpetek olacak.

Online okur-yazar buluşmaları düzenleyen Boyner ve Can Yayınlarının bu haftaki konuğu İtalyan ve Türk sinemasının tanınan ismi yönetmen-yazar Ferzan Özpetek olacak.

Moderatörlüğünü Belçim Bilgin'in yapacağı Boyner ve Can Yayınları iş birliğiyle düzenlenen online okur–yazar buluşmaları bu hafta 13 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Boyner'in sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. 

İtalya'da en çok satanlar listesinde yerini alan ve dört hafta 100 bin basılan "Bir Nefes Gibi" kitabıyla Ferzan Özpetek, okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği bir yolculuğa çıkarıyor. Ferzan Özpetek, et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen "Bir Nefes Gibi", tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatacak.

Kitapseverleri buluşturacak olan Ferzan Özpetek ve Belçim Bilgin söyleşisi, 13 Şubat, Cumartesi saat 18.00'de Boyner'in www.instagram.com/Boyner/ hesabından canlı yayınlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Özcan Özel Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Bülent Serttaş Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Erol Bulut Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ferzan Özpetek yeni kitabı 'Bir Nefes Gibi'yi anlatacak - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:46:33. #1.15#
title