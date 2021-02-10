Ferzan Özpetek yeni kitabı 'Bir Nefes Gibi'yi anlatacak

Online okur-yazar buluşmaları düzenleyen Boyner ve Can Yayınlarının bu haftaki konuğu İtalyan ve Türk sinemasının tanınan ismi yönetmen-yazar Ferzan Özpetek olacak.

Moderatörlüğünü Belçim Bilgin'in yapacağı Boyner ve Can Yayınları iş birliğiyle düzenlenen online okur–yazar buluşmaları bu hafta 13 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de Boyner'in sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

İtalya'da en çok satanlar listesinde yerini alan ve dört hafta 100 bin basılan "Bir Nefes Gibi" kitabıyla Ferzan Özpetek, okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği bir yolculuğa çıkarıyor. Ferzan Özpetek, et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla yollarını ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen "Bir Nefes Gibi", tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatacak.

Kitapseverleri buluşturacak olan Ferzan Özpetek ve Belçim Bilgin söyleşisi, 13 Şubat, Cumartesi saat 18.00'de Boyner'in www.instagram.com/Boyner/ hesabından canlı yayınlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı