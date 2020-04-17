Ferzan Özpetek'ten Beyaz Önlüklüler Günü önerisi: Sağlık görevlilerini salgından sonra unutmamalıyız
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Ferzan Özpetek, Koronavirüs, İtalya, Dünya

Ferzan Özpetek'ten Beyaz Önlüklüler Günü önerisi: Sağlık görevlilerini salgından sonra unutmamalıyız

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 20 Şubat gününün Covid-19 salgınında fedakarca görev yapan sağlık görevlilerine atfen 'Beyaz Önlüklüler Günü' ilan edilmesi için kampanya başlattı.

17.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:07
Ferzan Özpetek'ten Beyaz Önlüklüler Günü önerisi: Sağlık görevlilerini salgından sonra unutmamalıyız

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, 20 Şubat gününün Covid-19 salgınında fedakarca görev yapan sağlık görevlilerine atfen 'Beyaz Önlüklüler Günü' ilan edilmesi için kampanya başlattı.

Ünlü yönetmenin İtalyan basınına yaptığı açıklamada, fikrin Roma'dan ülkenini koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen kuzey bölgelerine destek vermeye giden doktor arkadaşlarıyla konuşması sırasında doğduğunu anlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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