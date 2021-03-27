Feridun Düzağaç'ın son hali dikkat çekti: Dayak yedim
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Feridun Düzağaç'ın son hali dikkat çekti: Dayak yedim

Hürriyet - Haberler | Magazin
Feridun Düzağaç'ın son hali dikkat çekti: Dayak yedim

SERZENİŞTE BULUNMAYACAĞIMFeridun Düzağaç, önceki gün Londra'da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile Arnavutköy'deki bir mekanda kahvaltı yaptı.

SERZENİŞTE BULUNMAYACAĞIM

Feridun Düzağaç, önceki gün Londra'da mimarlık eğitimi alan kızı Tuya Naz Düzağaç ile Arnavutköy'deki bir mekanda kahvaltı yaptı. Pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahneleri özlediğini söyleyen şarkıcı, "Ama bu süreçte konser yapamıyoruz diye serzenişte bulunamayacağım. İnsanlar ölürken konserleri düşünemeyeceğim" dedi.

OPERASYON GEÇİRDİM

Objektiflere kızı Tuya Naz Düzağaç ile poz veren Feridun Düzağaç, göz altlarında oluşan morluklarla dikkat çekti. Şarkıcı, muhabirlerin soruları üzerine "Dayak yedim" diye espri yaptı. Bir operasyon geçirdiğini belirten, ancak konu hakkında detay vermeyen Düzağaç'ın göz altı torbalarını aldırdığı öğrenildi. 

Kaynak: Hürriyet

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