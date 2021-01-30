Feride Hilal Akın kimdir? Feride Hilal Akın kaç yaşında, nereli? Feride Hilal Akın şarkıları!

Yeni Gelin ve Kafalar Karışık gibi dizi ve filmde rol alan Feride Hilal Akın, hit olmuş birçok şarkının da sahibidir. Feride Hilal Akın kimdir? Feride Hilal Akınkaç yaşında, nereli? Feride Hilal Akın şarkıları!

FERİDE HİLAL AKIN KİMDİR?

Feride Hilal Akın, 8 Mart 1996; İstanbul, Türkiye doğumlu Türk pop ve R&B müzik şarkıcısı. Uzun yıllar Ankara'da yaşayan Feride Hilal Akın, liseyi Ankara'da bitirmiştir. Sahne çalışmalarına ilk 17 yaşında başladı. İlyas Yalçıntaş gibi şarkıcılarla düet yaptı. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin dizisinde "Şirin" karakterini oynamıştır. "Yok Yok" şarkısı ile çıkış yaşadı ve müzik listelerinde ilklerde buldu. Geçtiğimiz günlerde Türk pop şarkıcısı Buray ve RedKeys Music şirketinden rapçi KÖK$VL ile "Rampapapam" şarkısını yayınladı.

FERİDE HİLAL AKIN ŞARKILARI

Single'lar ve EP'ler

Bal (2020) (ft. Beko)

Yağmurlar (2020)

Zehir Delisi (2020)

Rampapapam (2020) (ft. Buray & KÖK$VL)

Tutku (2019)

Kim (2019)

Yok Yok (2019)

Şehrin Yolu (2018) (ft. İlyas Yalçıntaş)

Gizli Aşk (2018) (ft. Hakan Tunçbilek)

İmkansız Aşk (2017) (ft. Onur Baytan & Halil İbrahim Kurum)

Ayrılık Zor (2017) (ft. Onur Baytan)

Bilir Mi? (2017) (ft. Enbe Orkestrası)