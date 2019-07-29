Feride Hilal Akın, cesur dansıyla dikkatleri üzerine topladı!
Genç şarkıcı Feride Hilal Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı dikkat çeken dansıyla büyük yankı uyandırdı.
Yeni Gelin dizisinde bir süre oyunculuk yapan, şarkıcı Feride Hilal Akın sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Kendine has sesi ve tarzıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başaran genç şarkıcı, Instagram hesabından dans ettiği bir video yayınladı.
CESUR DANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Evinde çektiği videoda, bir şarkıya eşlik eden Akın'ın dansı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Bir kaç saniye süren dansını kişisel sosyal medya hesabından paylaşan güzel şarkıcıya, saniyeler içinde yüzlerce yorum yağdı. Cesur dansıyla dikkat çeken Akın, akıllara son günlerde Hadise'nin magazin gündemine bomba gibi düşen dansını getirdi.
PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Şarkıları kadar yapmış olduğu paylaşımlarla da dikkat çeken Feride Hilal Akın, geçtiğimiz günlerde Rap müziğinin başarılı isimlerinden Ezhel ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak gündeme gelmişti. Fotoğrafı 'Ankara Bebeleri' notuyla paylaşan Akın'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Genç şarkıcıları birbirine yakıştıran takipçiler, paylaşımın altına yorum yaparak 'Sevgili misiniz?' sorusunu sordu. Ancak Akın, gelen bu soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Bazı takipçiler ise fotoğrafın çekildiği mekanı tuvalete benzetip, tepki gösterdi.
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güzel mal iyi yer buCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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LAN NE OLİ BURDA DAGILIN LA KIRIKLAR..............Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kes be takoz kafalı1 Yayından Kaldır
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Kapa çeneni moloz yığını.1 1 Yayından Kaldır
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lokum lokumCevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Yürü lan dingil dürbûnlü hıhı1 Yayından Kaldır
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o mu. . bu mu. . .Yayından Kaldır
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Dikkat et dişine kaçar haci2 Yayından Kaldır
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çıtır çıtırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır