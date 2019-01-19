Fenomen YouTuber Danla Bilic, Burun Estetiği Yaptırdı
Geçtiğimiz aylarda mide küçültme ameliyatı olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu sefer de horladığı için gittiği hastanede burun estetiği yaptırdı.
Çektiği makyaj videolarıyla tanınan YouTuber Danla Bilic, horlama şikayetiyle girdiği operasyonda burnuna estetik yaptırdı.
BURUN ESTETİĞİ OLDU
Mide küçültme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulan Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı açıklamada burun estetiği olduğunu söyledi.
"ARTIK HORLAMIYORUM"
Danla Bilic, sosyal medyasından şu paylaşımı yaptı: "Artık size bu müjdeli haberi vereceğim: Horlamıyorum. Tabii ki benim mide ameliyatına olduğu gibi yine aynı şekilde 'reklam karşılığı ameliyat oldu' yorumlarını gördüm.
"REKLAM KARŞILIĞI AMELİYAT EDEN DOKTORLA İŞİM OLMAZ"
Ameliyatın reklamı olmaz. Birini reklam karşılığı ameliyat edecek doktorla da benim işim olmaz. Baya burnumu yaptırdım, kendimi de çok iyi hissediyorum, iyi ki de burnumu yaptırmışım.
TAKİPÇİLERİNİ İNANDIRAMADI
Öte yandan, Danla Bilic'in 'ameliyatın reklamı olmaz' demesinin ardından 'Türkiye'nin en iyi doktorlarından birine ameliyat oldum' diyerek doktorunun adını vermesi takipçilerine inandırıcı gelmedi.
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sana aşık oldum damlaaa ne kadar güzelsinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ulke icin gereksiz fuzuli insan işte..Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Suç sizde değil senin gibileri meşhur edende, vatandaş geçim derdinde siz goygoydasınızCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Walla bende burundan amaliyat oldum ama horlamayi tam onlemedi, ama nefes almayi rahatlatti , kardesler hic korkmayin, bende korkuyordum lakin hic sikinti cekmedim. Keske daha oneleri olsaymisim dedim. simdiden gecmis olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ezik bir tip. Balon bunlar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır