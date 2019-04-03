Fenomen Şeyma Subaşı'nın Sevgilisi İstanbul'a Geldi!
Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından yaşadığı aşklarla çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi DJ Guido Senia İstanbul'a geleceğini sosyal medya hesabından ilan etti.
Acun Ilıcalı ile evliliğini bitirmesinin ardından İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sevgilisinin peşinden ülke ülke geziyor. Bu kez de Senia, İstanbul'a geleceğini duyurdu.
"HAVADA AŞK VAR"
Geçtiğimiz sene kasım ayında Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi İtalyan DJ Gudio Senia İstanbul'a geliyor. Senia "Love is in the air/ Havada aşk var!" notuyla uçaktan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu.
AYRILAMIYORLAR
Şeyma Subaşı'nın DJ Guido Senia ile Tulum sahilindeki samimi görüntüleri ilk olarak magazin gündemine düşmüştü. Birlikte çok fotoğraf paylaşmasalar da dünyanın çeşitli yerlerinde tatil yaparak arkadaşları aracılığıyla paylaşılan fotoğraflarıyla sık sık gündem olan çift birbirinden ayrılmıyor.
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Bu ülkede ZEKA sorunu var bütün ahlaksızlar o yüzden. Zeka sorunu her soronun annesiCevap Yaz 1 Yayından KaldırDÜRBÜNLÜ: Ne diyon la değüşük12 Yayından Kaldır
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Şaşkınlık verici benzetme . Çoğunluk bizde , Bunlar topal ördek " yani muhalefet kazansa bile çalıştırmayız demektir . Türkiye çok tehlikeli bir sürece giriyor . " Topal ördek " benzetmesi korkunç ! Gidişat nereye doğru ? Demokrasi bu mu ? " ağlak ağlak dolaşıyorlar " Allah sonumuzu hayreylesin . Seçim sonuçlarından ders çıkaracaklarına ülkeyi kaosa , karışıklığa , karmaşaya , kavgaya , germeye sürükleyeceklerine anlaşılıyor .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Mahkeme nafakasını kesmeli ... Erkekler enayi yerine konuluyor ...Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Biraz elestirsen gülben bu kuyrukları sikisinca ben anneyim demeye başlıyorlar ne diyemCevap Yaz 6 Yayından Kaldır