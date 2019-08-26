Fenomen Şeyma Subaşı'dan, derin dekolteli fotoğraf!

26.08.2019 00:27

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra cesur paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, renkli hayatıyla ilgili detayları takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Kısa bir süre önce İstanbul'a dönen ve Instagram hesabından ülkeye ve işinin başına döndüğüne dair kareler paylaşan Subaşı, aynı zamanda güne özel kareleri ve güzelliğiyle de dikkat çekti. Derin dekolteli fotoğrafını yayımlayan Subaşı, takipçilerinden tam not aldı.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamladı. 16 yaşından beri modellik yapmaktadır. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ancak derece elde edememiştir. 2008 yılında Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılmış ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri başlamıştır.

Acun Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medyada Şeyma Subaşı ile resimlerini paylaşmalarıyla gündemden düşmemektedirler.Şeyma Subaşı'nın Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır. Şeyma Subaşı, 18 Eylül 2017 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde 250 kişinin katıldığı bir törenle Acun Ilıcalı ile evlendi. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti 26.11.2018 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.