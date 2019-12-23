: Fenomen Selin Ciğerci, mini elbisesiyle kalça dansı yaptı

23.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 10:00

Bir hafa önce futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın Galatasaraylı kaleci Muslera ile kavga etmesiyle Twitter'da gündem olan fenomen Selin Ciğerci, bu sefer de kadınlar matinesinde yaptığı dansıyla adından söz ettirdi.

KALÇA DANSI YAPTI

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla fenomen olan ve sonrasında şarkı çıkaran Selin Ciğerci, dün akşam kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Mini elbiseli ve sırt detaylı elbisesiyle dikkat çeken Ciğerci, bir ara sahneye çıkan dansözle karşılıklı göbek attı. Ciğerci'nin kalça dansını gören kadın hayranları ise o anları video kaydına aldı.

SELİN VE GÖKHAN'IN ASKER ARKADAŞI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte ortalık karıştı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera ile Tuzlaspor forması giyen Gökhan Çıra arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası Twitter'da trend olan Gökhan Çıra ve yıllar önce cinsiyet değiştirme operasyonu olan eşi Selin Ciğerci hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Kısa sürede Twitter'da trend olan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın asker arkadaşı olduğu iddia edildi. Askerlik iddialarını yalanlayan Ciğerci ise yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum"

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