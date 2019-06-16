Fenomen Selin Ciğerci, mayolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ekim ayında bir süredir birlikte olduğu nişanlısı Gökhan çıra ile dünyaevine girecek olan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü modellere özenen Ciğerci, Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafla beğeni topladı.

SOSYAL MEDYAYI SALLIYOR

Yeni şarkıcı Hikaye ile yaz aylarına damga vurmaya hazırlanan Selin Ciğerci, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Takipçileriyle her anını paylaşmayı seven Selin Ciğerci, önceki gün leopar desenli mayosuyla şişme flamingo üzerinde poz verdi. Tarzıyla da adından söz ettiren Ciğerci'nin taktığı altın sarısı renkli kolyeleriyle de dikkat çekti.

MAYOLU POZLARINI PAYLAŞTI

Ciğerci mayolu pozlarını, "Kylie Jenner veya Khloe Kardashian sandınız biliyorum ama benim, panik yapmayın" notuyla yayınladı. Fenomenin fotoğrafları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.