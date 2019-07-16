Fenomen Reynmen, kendisini eleştiren Işın Karaca'ya küfür etti
Yeni şarkısı Ela ile müzik listesine damga vuran sosyal medya fenomeni Reynmen, YouTube tıklanma oranına inanmayan şarkıcı Işın Karaca'ya küfür etti.
Son günlerin en çok konuşulan ismi YouTuber Reynmen, yeni klibi Ela ile kısa sürede 33 milyon dinlenerek Türkiye'nin gündemine oturdu. Güzel yorumların yanı sıra birçok eleştiriye maruz kalan Reynmen, tıklanma oranlarına inanmayan Işın Karaca'ya isim vermeden gönderme yaptı.
KÜFÜR EDEREK CEVAP VERDİ
Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Reynmen, 'Şarkıların baya milyon izlendi ve ünlülerin iyi ve kötü tepkilerine ne demek istiyorsun?' sorusuna "Hepsine çok teşekkür ederim.Yorumları benim için çok değerli iyi veya kötü.Ama bazı or..." diyerek sözünü yarıda kesti.
"EZİKÇE GELİYOR"
Fenomen "Yaşça büyük sanatçıların başarısını tebrik etmek yerine eleştirmelerine ne diyorsun" sorusuna ise"Buna üzülüyorum çünkü yıllarca muhafaza etmiş ve ismini korumaya çalışmış bir şekilde. Herkesten ve her şeyden hatta ezik olduğunu düşündüğü benimle bile adını yan yana getirip bir şeyler konuşulması bana çok ezikçe geliyor.
"PİYASA O KADAR ELİNDE"
Işın Karaca Reynmen'in rekor kıran klibi için "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum! Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun, piyasa o kadar elinde! YouTube Allowing manipulation is being part of a crime! (YouTube Manipülasyona izin vermek suçun bir parçası olmaktır.)" demişti.
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Bu kim ya cok simardi bu , serseri herif, bu uc kurus etmez herifleri mesur ettiniz ya ne diyim !!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Maalesef herşeyde olduğu gibi artık sanatsal değerlerimizinde kalitesi düştü. Bu herifin yaptığı şey soytarılıktan başka birşey değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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1 damla su vermem la şu tipeCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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algı yaratma boş haber ışın karacaya özel birşey değilCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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hafif bir başarı elde edince hemen gözleri kalkıyor bunun gibilerinCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu at hırsızını dinleyen büyük bir kesim var. Gelecek nesil felaket kötü. . . .Cevap Yaz 40 5 Yayından Kaldır
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Gözlerin elaaaaYayından Kaldır
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yalan söylemeeeeeeeeeeeeeeeee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gözlerime baaaaakk :))Yayından Kaldır
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nesil Köy Enstitüleri kapatıldığından beri kötüye gitti, sen daha yenimi farkettin, düşün ne zamandır yozlaşma devam ediyor bu millette. . .2 Yayından Kaldır
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Hiç dinlemedim. Pişman değilim. Yaş 41Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır