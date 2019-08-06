Fenomen Reynmen'in Ela şarkısından ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Fenomen Reynmen'in Ela şarkısından ne kadar kazandığı ortaya çıktı

Yeni şarkısı Ela ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan sosyal medya fenomeni Reynmen'in şarkıdan kazandığı para ortaya çıktı.

06.08.2019 09:20
Fenomen Reynmen'in Ela şarkısından ne kadar kazandığı ortaya çıktı

İlk şarkısı Derdim Olsun'dan sonra Ela isimli şarkısını çıkaran ve ülke çapında rekorlar kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, Ela'dan 210 bin TL kazandı.

100 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

HaberTürk'te yer alan habere göre; Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın yeni şarkısı 'Ela' ilk 10 dakikada 400 bin, 1 saatte 3 milyon ve 24 saatte ise 15 milyondan fazla tık aldı. Her fırsatta şarkısından çok emin olduğunu ve iyi bir izlenme oranına ulaşacağını gösteren Reynmen, 100 milyon izlenen klibinden 37 bin dolar yani yaklaşık 210 bin TL kazandı.

VAKIFLARA BAĞIŞLAYACAK

Reynmen, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin 'Kazandığın parayı ne yapacaksın?' sorusu üzerine elde ettiği geliri 3 ayrı vakfa bağışlayacağını açıklamıştı.

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YORUMLAR (1)

  • OSMANİYE:
    MEMLEKETTE NE KADAR ÇOK MAL VARMIŞ YA LAN. . . . . . ALEYNA TİLKİ İLE BU MALI DİNLEYENLERİ KAFESE KOYUP ELLİ KURUŞA SEYRETTİRİLMELİ
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