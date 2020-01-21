Fenomen Merve Taşkın, erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla poz verdi
Futbolcuların mesajlarını ifşa ederek adını duyuran ve sonrasında verdiği pozlarla gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, Amsterdam'da bulunan kırmızı ışıklı erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlı poz verdi.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur paylaşımlarla adını duyuran fenomen Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla sınırları zorladı. Twitter'da bir iddia başlatan Taşkın, takipçilerinin isteği doğrultusunda Amsterdam'daki ünlü Kırmızı Fener Mahallesi'ndeki erotik dükkanın vitrininde yarıçıplak durdu.
İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA POZ VERDİ
Twitter hesabından "10K (10 bin) fav gelirse Amsterdam Red Light sokağında kırmızı camlı odada bir kızın yerine iç çamaşırıyla geçip video çekerim aşkolar büyük iddia hadi bakalım" dedi. Kısa sürede 11 bin beğeni alan Taşkın, dediğini yaptı ve kırmızı ışıklı bir erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla durdu. O arada yoldan geçen birçok kişi ise Merve Taşkın'ı izledi.
INSTAGRAM'DAN TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI
Bu anları 596 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaşan Merve Taşkın, yeni yaşını da kutladı. Vitrinde elinde 22 yazan balonlarla poz veren Taşkın, çektirdiği fotoğraf ve videoyu "Happy birthday too me" notuyla paylaştı.
Haber Videosu: Fenomen Merve Taşkın, bir dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla poz verdi
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gündemde kalmak için yapmayacakları şey yok bunlarınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Daha radikal birşeyler beklerdik kendini yakmak gibi acı çekmek gibi.Teşhircilikten başka birşey olmamış sıradanCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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böyle yaparak ünlü olacaksam veya para kazanacaksam HER GÜN KURU EKMEK YERİM daha iyi. . . . . .Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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Sadece poz vermemiştir benceCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bir insan vücudunu neden teşhir eder . . . kendinden utanmıyorsan aileni düşün. . .Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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iğrenç, gereksiz insanCevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
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Şunu görmek isteyen 11 bin 218 gerizekalı var mı cidden ülkede ya. Yazıklar olsunCevap Yaz 27 1 Yayından Kaldır
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Bir vermedikleri yer vitrin kalmıştı sonunda ordada verdiler.Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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CEHENNEME ODUN LAZIMCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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50 euro beyler, adres verebilirimCevap Yaz 16 2 Yayından Kaldır