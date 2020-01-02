: Fenomen gelin adayı Hanife, başörtüsü takarak eşiyle poz verdi

02.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:12

Yıllar önce katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve iki hafta önce ani bir kararla fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, başörtüsü takarak poz verdi.

YENİDEN Mİ KAPANDI?

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz sene başörtüsünü çıkardı. Başını açtığı için uzun süre gündemde kalan ve çok konuşulan Gürdal, dün Instagram hesabının hikaye kısmından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Başörtüsü takan Hanife, eşi Kemal Ayvaz ile fotoğrafını paylaştı.

"NE YAPTIK BİZ?"

Hanife, fotoğrafını ise "Ne yaptık biz" notuyla paylaştı. Yaptığı her paylaşımla günlerce konuşulan Hanife, bu paylaşımıyla da akıllara "Yeniden mi kapandı?" sorusunu getirdi.

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