: Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

08.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:37

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı makyaj videolarıyla kısa sürede tanınan ve şimdilerde Instagram'da 4 milyon takipçisi olan Danla Bilic'in bir kadını dudaktan öptüğü anların görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yaptığı her açıklama ve paylaşımı haber olan Danla Bilic, Twitter'da gündem oldu. Danla Bilic'in yıllar önce çekildiği düşünülen öpüşme görüntüleri ortaya çıktı. Bilic, Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda canlı yayın yaptığı esnada yanında oturan kadını dudağından öpüyor.

"MAGAZİNLE UYANDIM"

Bilic, Twitter'da trend olan görüntülerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düştü.

İşte Danla'nın Twitter'da gündem olan görüntüleri...

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