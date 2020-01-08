Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı
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Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu. Hakkında çıkan görüntülere sessiz kalan Bilic, Muhteşem Yüzyıl dizisinden bir replik paylaşmakla yetindi.

08.01.2020 14:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:37
Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı

YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videolarıyla kısa sürede tanınan ve şimdilerde 'da 4 milyon takipçisi olan 'in bir kadını dudaktan öptüğü anların görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

ÖPÜŞME GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Yaptığı her açıklama ve paylaşımı olan Danla Bilic, 'da gündem oldu. Danla Bilic'in yıllar önce çekildiği düşünülen öpüşme görüntüleri ortaya çıktı. Bilic, Twitter'da paylaşılan fotoğraflarda canlı yayın yaptığı esnada yanında oturan kadını dudağından öpüyor.

"MAGAZİNLE UYANDIM"

Bilic, Twitter'da trend olan görüntülerin ardından Instagram hesabının hikaye kısmından bir Muhteşem Yüzyıl dizisindeki bir repliğin videosunu paylaşarak "Magazinle uyandım" notunu düştü.

İşte Danla'nın Twitter'da gündem olan görüntüleri...


Haber Videosu

: Fenomen Danla Bilic'in bir kadınla öpüşme görüntüleri ortaya çıktı
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