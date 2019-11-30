Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı
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Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dudak içine "Help" yazılı bir dövme yaptırdı. Alışılmışın dışına çıkan Bilic'in dövme yaptırdığı yer ise takipçilerini şaşkına çevirdi.

30.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:17
Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı

Çektiği makyaj videolarıyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan sosyal medya fenomeni , yaptırdığı dövmesiyle yine gündem oldu.

DUDAK İÇİNE DÖVME YAPTIRDI

Güzel oyuncu Neslihan Atagül, geçtiğimiz yıllarda eşi 'nun baş harfini dudak içine dövme yaptırmıştı. Kendal Jenner'in başlattığı dudak içi dövme akımına son olarak fenomen Danla Bilic uydu. Danla Bilic, önceki gün gittiği dövmecide dudak içine "Help" yazdırdı.

ALKOL BAĞIMLISI OLDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan fenomen, "Kendini en rezil hissettiğin an?" sorusu üzerine şunları anlattı: "Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, 'Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim' demiş. Ben 'G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin' deyip Can'ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?"


Haber Videosu: Fenomen Danla Bilic, dudak içine dövme yaptırdı
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