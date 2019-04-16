Fenomen Damat Adayı Kaan Güvenilir, Evlilik Programında Yaşananları Anlattı

Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunuculuk yaptığı evlilik programına katılarak adını duyuran Kaan Güvenilir, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Kaan, yaşadıklarının gerçek olmadığını ve programdaki herkesin birer televizyon figürü olduğunu üstü kapalı bir şekilde de olsa itiraf etti.

"PROGRAM BENİM İÇİN TECRÜBE OLDU"

Sunucuların 'Evlilik programına nasıl katıldın' sorusu üzerine açıklama yapan Kaan Güvenilir, şunları söyledi: "Benim amcam o programda organizatördü ve bana sürekli gel diyordu. O dönem sevgilim olduğu için gitmemiştim sonra ayrılınca gittim ve orada kaldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Benim için o program bir tecrübe oldu. Olumlu ve olumsuz yönleri de oldu tabi.

"HER ŞEY NUMARAYDI DEMEK İSTEMİYORUM"

Sola Çiros'la yaşadığı aşkla programa damga vuran Kaan, yaşadığı aşk içinde "Benim için geçmiş geçmiştir. Her şey numaraydı demek istemiyorum ama olması gerekenler oldu. Yaşanması gerekenler oldu. Herkes kendi istediğini yapar ve yaşar." dedi.