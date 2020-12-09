Fenomen Azra Yünlü şarkısıyla ünlülere meydan okudu

Aranjörlüğünü İshak Şık ve Yusuf Şahin'in üstlendiği "Biliyorum" adlı şarkısına klip çekti. Çekimler 24 saat sürdü.

"TİTİZLİKLE ÇALIŞTIK"

Bambaşka bir tarzla sevenlerinin karşısına çıkan Yünlü yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: "Çok titizlikle çalıştık. Ekibimle beraber uykusuz günlerimiz de oldu. Bu yoğun çalışma sürecindeki yorgunluk sevenlerime değer. Onlar için en iyisini sunmayı vazife bilirim" dedi.

"BİRÇOĞUNU İDDİALI BULMUYORUM"

Paylaşımları milyonlarca beğeni alan Azra Yünlü, güzelliğinin yanı sıra müzikteki iddiasını da konuşturarak "Bu aralar çok ses var. Birçoğunu iddialı bulmuyorum. İddianız var mı derseniz elbette iddialıyım. Korksunlar demiyorum ama iddiamın yanında sönük kalacak çok isim olacak. Bu ünlülere meydan okumak olarak algılanırsa algılansın. Meydan okumak yaptığın işin daha iyisini yapmak değil midir zaten?" dedi.