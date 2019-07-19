Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı

Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği Güven Bana yarışmasına katıldı. Yarışmadan 20 bin TL kazanan Ergen kazandığı parayı LÖSEV'e bağışlayacağını söyledi.

"LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAK"

20 bin TL ödülde butona basan Ergen, "Benim buraya gelmemde bir amaç var. Paraya kesinlikle dokunmayacağım. Bu parayı hem sosyal medyada aileme, hem de LÖSEV'e bağışlayacağım" dedi.

TAKİPÇİLERİNE PARA GÖNDERECEK

Öte yandan Instagram hesabından açıklama yapan Aytuğ Ergen, ödülden kalan parayı da takipçilerine dağıtacağını söyledi. Ergen, çekilişe katılan 30 kişiye 100 lira gönderecek.