Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı
Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı Güven Bana programına katılan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, Instagram hesabından yarışmadan kazandığı 20 bin TL'yi ne yapacağını duyurdu.
Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Aytuğ Ergen, ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği Güven Bana yarışmasına katıldı. Yarışmadan 20 bin TL kazanan Ergen kazandığı parayı LÖSEV'e bağışlayacağını söyledi.
"LÖSEV'E BAĞIŞLAYACAK"
20 bin TL ödülde butona basan Ergen, "Benim buraya gelmemde bir amaç var. Paraya kesinlikle dokunmayacağım. Bu parayı hem sosyal medyada aileme, hem de LÖSEV'e bağışlayacağım" dedi.
TAKİPÇİLERİNE PARA GÖNDERECEK
Öte yandan Instagram hesabından açıklama yapan Aytuğ Ergen, ödülden kalan parayı da takipçilerine dağıtacağını söyledi. Ergen, çekilişe katılan 30 kişiye 100 lira gönderecek.
YORUMLAR (2)
Sanatçı Zuhal Olcay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası onandı!
Son Dakika Haberleri