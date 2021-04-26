Fenerbahçeli kim öldü? Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti!

Fenerbahçeli kim öldü? sorusu eski futbolcunun hayatını kaybetmesi sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Kulübün paylaştığı başsağlığı mesajı kısa sürede dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün paylaştığı açıklama sonrası Fenerbahçeli kim öldü? sorusunun yanıtı araştırıldı.

FENERBAHÇE'DE KİM VEFAT ETTİ?

Kulüp tarafından paylaşılan başsağlığı mesajına göre Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek, vefat etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.