Fenerbahçeli kim öldü? Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fenerbahçeli kim öldü? Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti!

Fenerbahçeli kim öldü? Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Fenerbahçeli kim öldü? sorusu eski futbolcunun hayatını kaybetmesi sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. Kulübün paylaştığı başsağlığı mesajı kısa sürede dikkat çekti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün paylaştığı açıklama sonrası Fenerbahçeli kim öldü? sorusunun yanıtı araştırıldı.

FENERBAHÇE'DE KİM VEFAT ETTİ?

Kulüp tarafından paylaşılan başsağlığı mesajına göre Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek, vefat etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Kadıköy'de gergin anlar! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel, maçın bitimiyle rakiple koridorları inleten sürtüşme yaşadı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Emre Belözoğlu, maçın başında sahip çıktığı Harun'un son anlardaki hatalarına en sonunda patladı
Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı
Maçın başında hatasıyla gol yediren Harun Tekin, son anlarda bir de penaltı yaptırdı
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Diego Ömer Ali Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fenerbahçeli kim öldü? Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 08:44:28. #1.14#

title