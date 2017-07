Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Şen'i Takımda İstemiyor

Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken, Teknik Direktör Aykut Kocaman da kafasındaki ilk 11 ve yeni takımı için gece, gündüz çalışıyor.

Topuk Yaylası'nda sıkı bir çalışma halinde olan sarı lacivertliler, transfer harekatını da sürdürürken, takımdaki sürpriz bir isim için Aykut Kocaman flaş bir karar aldı.

"BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR"

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Volkan Şen, Aykut Kocaman'ın gözüne bir türlü giremedi. Büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe'de beklenen patlamayı yapamayan Volkan Şen için Asbaşkan Mahmut Uslu, "Beşiktaş'a gidebilir" demişti.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ REDDEDİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; Volkan Şen'in gözünün yurt dışında olduğu öğrenildi. Avrupa'da oynamayı kafasına koyan ve arayışlara başlayan milli oyuncu rotayı Ada'ya çevirdi. Futbol hayatına İngiltere'de devam etmek isteyen Volkan Şen'in, yurt içinden gelen tüm teklifleri geri çevirdiği belirtiliyor. Ada kulüpleri ile temasta olan Volkan Şen'in sarı lacivertlilerden ayrılmasına da kesin gözüyle bakılıyor.