Fenerbahçe'den Avcı ve Sampaoli Açıklaması

Fenerbahçe, teknik direktörlük için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüşüldüğü şeklindeki haberleri yalanladı. Fenerbahçe, bir süredir teknik direktörlük için adları geçen Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli'yi yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı yayın organlarında çıkan kulübümüzün Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevi için Abdullah Avcı ve Jorge Sampaoli ile görüştüğü şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddialarda yer alan isimlerle herhangi bir diyaloğumuzun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

(İHA)