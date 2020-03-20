Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
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Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle evden çıkmayan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram'dan iç çamaşırlı pozunu paylaştı. Fenomenin paylaşımı bir saat içinde 83 binden fazla beğeni aldı.

20.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:24
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

Youtube'da çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak banyoda dünyaca ünlü markalı iç çamaşırıyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Özaslan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZUNU PAYLAŞTI

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alırken okulu yarıda bırakarak Youtube'a yönelen ve çektiği videolar ile şöhreti yakalayan Duygu Özaslan, dünyayı etkisi altına alan binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı tedbir almak için vaktini evde geçiriyor. Bu süreçte ev hallerini sık sık Instagram hesabından paylaşan Özaslan, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek banyoda iç çamaşırlı bir pozunu paylaştı.

FOTOĞRAFINA BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan'ın cesur pozu kısa sürede 83 binden fazla beğeni aldı. Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Özaslan'ın fotoğrafına ateş emojisi koyarak beğendiğini belli etti.

Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

Haberin Videosu:

Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı

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Haber Yorumları (4)
MELİSS: Ben bundan daha çirkinim
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
THE END: HIÇ ÖLMEYECEK GİBİ YAŞIYORLAR.VAH Kİ NE VAH.2 GÜNLÜK DÜNYA ZEVKİ İÇİN AHİRETLERİNİ MAVF EDİYORLAR.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
RAMAZAN: YAPMAYIN BÖYLE HABERLER BOŞA SABUN HARCATIYORSUNUZ BİZE. TASARUFLU OLMAK LAZIM BÖYLE ZAMANDA.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
GİDERİ VAR: CORONOLU HAVADA YAPMA BÖYLE ŞEYLER YAZIK OLUYOR MİLLETE
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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