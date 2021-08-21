Fen Bilimleri öğretmenleri Kocaeli'de İSU Laboratuvar Merkezi'ni ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları Projesi"yle 18 ilden gelen 40 kişilik ekip, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Laboratuvar Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Bilim Eğitimi Uygulamaları Projesi"yle 18 ilden gelen 40 kişilik ekip, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Laboratuvar Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen projeyle 10 kişilik eğitmen, rehber ve akademisyen ile 18 farklı ilden katılım sağlayan atama bekleyen 30 Fen Bilimleri öğretmeni, bilginin toplumla buluşturulması ve yaygınlaştırılması, mümkün olduğunca görselleştirilerek etkileşimli uygulamalarla anlaşılır biçimde kazandırılması amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Bilim Merkezi, Seka Kağıt Müzesi ve Ormanya'nın ardından İSU Merkez Laboratuvarı'nı ziyaret eden heyet, içme suyu, atık su ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını yerinde inceledi.

Laboratuvar Merkezi yöneticileri tarafından ziyaretçilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu