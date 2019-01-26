Hortum Felaketinin Yaşandığı Antalya'da Hayat Durdu! İşte İlk Görüntüler

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortum nedeniyle 5 kişi yaralandı. 2 gün sonra yeniden etkisini gösteren hortum yerleşim yerlerine ve seralara zarar verdi.

3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ YARALANDI

Salur Mahallesi'nde etkili olan yağış ve hortum, seralar ile tarım arazilerine zarar verdi. Hortum nedeniyle Suriyeli oldukları belirtilen 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Servis ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DEV DALGALAR OLUŞTU

Öte yandan Antalya kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu.

KÖPRÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Kuvvetli yağış nedeniyle Konyaaltı ilçesindeki Boğaçayı Deresi taştı. Çakırlar mevkisindeki köprü, suların üzerinden aşması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde geçtiğimiz gün meydana gelen hortum nedeniyle 13 yaşında bir çocuk ve yaralanan 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Bazı binalar ile araçlar zarar gördü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ KAYBOLDU

Kemer'deki hortum felaketinde babasının iş yerinin olduğu bölgeye geldikleri sırada annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi'ne sürüklenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar bulunamamıştı. Buse Acar'ı arama çalışmaları devam ediyor.