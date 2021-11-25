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Federasyon Başkanımız Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya yı Ziyaret Etti

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Federasyon Başkanımız Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya yı Ziyaret Etti

Federasyon Başkanımız Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya yı Ziyaret Etti 25-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 65Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza YERLİKA yı makamında ziyaret etti.

Federasyon Başkanımız Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya yı Ziyaret Etti 25-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 65

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza YERLİKA yı makamında ziyaret etti. Federasyon Başkanımız Bakanımıza sporumuzun ve sporcumuzun her daim yanında olduğundan dolayı teşekkür etti.

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