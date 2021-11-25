Federasyon Başkanımız Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya yı Ziyaret Etti 25-11-2021 | Görüntülenme Sayısı: 65

Federasyon Başkanımız Sayın Salim KAYICI, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza YERLİKA yı makamında ziyaret etti. Federasyon Başkanımız Bakanımıza sporumuzun ve sporcumuzun her daim yanında olduğundan dolayı teşekkür etti.

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