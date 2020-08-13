Fedakar doktor kırık ayağına rağmen rapor almadan çalışıyor Giresun üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktorun kırık ayağına rağmen hasta muayenesine devam etmesi dikkat çekti.

Giresun üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir doktorun kırık ayağına rağmen hasta muayenesine devam etmesi dikkat çekti.

Hastanede görevli Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üye. İlknur Yavuz'un evinde geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağını kırıldı. Buna rağmen rapor almayarak koltuk değnekleriyle hastaneye gelerek görevine devam etti.

Kendisine en çok ihtiyaç duyulan bir dönemde mesai arkadaşlarını yalnız bırakamadığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz, "Evimde geçirdiğim bir kaza sonrası sol ayağım kırıldı. Ancak arkadaşlarımız bu zor süreçte gece gündüz mesai harcarken ben rapor kullanmayı düşünmezdim. Bu nedenle değnekle de olsa gelip hasta muayenesine devam etmek istedim" dedi.

Hastane yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Bu özverili çalışmalarından dolayı Dr. Öğretim Üyesi İlknur Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Doktorumuz rapor ve izin kullanabilirdi ama yapmadı. Bu bir fedakarlık örneğidir" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA