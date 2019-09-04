"Fazla ses çıkartıyorsunuz" diyerek karı-kocaya kurşun yağdırdı

"Fazla ses çıkartıyorsunuz" diyerek karı-kocaya kurşun yağdırdı

Gaziantep'te fazla ses çıkarttıkları öne sürülen karı-koca, komşularının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Dehşete düşüren olayda Ersin Öznişastacı isimli vatandaş hayatını kaybetti.

04.09.2019 13:45

Gaziantep'te eş ve çocuklarıyla beraber parkta oturan Ersin Öznişastacı, komşusu Ahmet Çetinkaya tarafından "çok yüksek ses çıkartıyorsun" diye kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda Ersin Öznişastacı hayatını kaybederken, yaralanan eş hastanede tedavi altına alındı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay dün gece Gaziantep Şahinbey ilçesi Şehreküstü Parkında meydana geldi. Ersin Öznişastacı eşi ve iki çocuğunu alarak parka oturmak için gitti. Müzik sesinden rahatsız olan komşuları Ahmet Çetinkaya, parkta Ersin Öznişastacı'nın yanına gelerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Çetinkaya evden getirdiği tabanca ile çifte ateş etti.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ersin Öznişastacı ve eşi Aynur Öznişastacı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan çift Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine kaldırıldı. Ersin Öznişastacı doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağına 2 kurşun isabet eden eşi Aynur Öznişastacı'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan otopsinin ardından Öznişastacı'nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Çifte ateş eden Ahmet Çetinkaya, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"BANA VE EŞİME ATEŞ ETTİ"

Ölen Ersin Öznişastacı'nın eşi Aynur Öznişastacı, "Eşim ve çocuklarımla beraber parkta oturuyorduk. Sonra bir adam geldi önce eşime sonra da bana ateş etti" diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (54)

  • ATSIZ:
    Gürültü yapmak çok büyük terbiyesizliktir. Bir apartmanda oturuyorsanız diğer insanlarada saygı gösterin. O bina sizin değil. Bu kişileri öldürmekte terbiyesizliktir. Ama mutlaka önceden husumetleri olmuş olmalı.
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • BAMBAM:
    gafayı sıyırmış conta yanmış milletin la saracak bir şeyler aranıyor denişik millet. lan adam akıllı uyarırsın ikaz edersin hemen ne bu kin ne bu şiddet bu celal sığır desen sığır işe yarıyor en azından davar desen davarında eti yiniyiiii
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ATILLA TÜRK:
    NEDIR BU ÖFKE BU KIN NE OLDU INSANLARA KÜCÜCK SEYLERE HEMEN SILAHA DAVRANILIYOR BU ÜLKEDE NASIL BIR YASALAR DA VARDA INSANLARIN UMRUNDA DEGIL NASIL BIR YASA VARKI HERKESIN EVINDE ELINDE SILAH INSAN HAYATI NASIL BUKADAR UCUZ OLABILIYOR NASIL INSAN INSANI BUKADAR KOLAY ÖLDÜRE BILIYR TOPLUM AHLAK BITMIS VAZIYETTE KANUNLAR ZAYIF VEDE YETERSIZ EKSIK YASALAR BIR AN ÖNCE DÜZELTILMELI BAKIN DUL BIR KADIN YETIM BIR COCUK KALDI GERIYE KIM ÖDEYECEK SIMDI BU COCUGUN NAFAKASINI DEVLET BENCE VURAN ÖDESIN
    Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • LAZOĞLU29:
    BOŞ YAPMAA 17 SENE ÖNCE SANKİ GÜLLÜK GÜLİSTANLIKTI ÜLKE. NAPTILAR 80 90 SENE ÜLKYE HİÇÇ YOL AL HADİ
    12 10 Yayından Kaldır
  • KAFA DOKTORU ŞEMSİ:
    her kafanın saat zembereği ayarı bir olmaz. kimi tıkır tıkır tam ayar çalışır kimilerin beyni ayar tutmaz bazen geri yada ileri sarar. hükümetle devletle ne alaka kel alaka. bunu kafana sokkKKK. .
    14 14 Yayından Kaldır
  • YOLDAŞ POTİN:
    bravo yoldaşa. ! hükümete devlete takoz koyan komünist kaffa !
    6 10 Yayından Kaldır
Tüm 54 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.