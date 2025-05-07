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Fatmanur Öztekin kimdir? Fatmanur Öztekin kaç yaşında, nereli?

Fatmanur Öztekin kimdir? Fatmanur Öztekin kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medyada adı öne çıkan Fatmanur Öztekin, hayatı ve kimliğiyle merak ediliyor. Pek çok kullanıcı, "Fatmanur Öztekin kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Fatmanur Öztekin kimdir, ne iş yapıyor? Fatmanur Öztekin kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Son zamanlarda sosyal medyada ve çeşitli platformlarda adı sıkça anılmaya başlayan Fatmanur Öztekin, yaşamı ve kariyeriyle ilgili detaylar merak edilen isimler arasında yer alıyor. Gündeme gelen içeriklerin ardından birçok kullanıcı, "Fatmanur Öztekin kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fatmanur Öztekin hakkında bilinmek istenen temel bilgiler...

FATMA ÖZTEKİN KİMDİR?

Sosyal medyada içerikleriyle geniş bir kitleye ulaşan Fatmanur Öztekin, özellikle güzellik ve günlük yaşam videolarıyla tanınan genç bir dijital içerik üreticisidir. 5 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Öztekin'in aslen Kastamonulu olduğu bilinmektedir.

Fatmanur Öztekin kimdir? Fatmanur Öztekin kaç yaşında, nereli?Fatmanur Öztekin kimdir

Eğitim hayatına İstinye Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nde devam eden Öztekin, içerik üretmeye 2015 yılında YouTube platformunda başlamıştır. Makyaj ve saç bakımına dair videoları büyük ilgi görmüş, özellikle 2017'de yayınladığı "Evde Ombre" başlıklı içerik, 1 milyonun üzerinde izlenerek dikkat çekmiştir.

YouTube'da 400 binden fazla abonesi, Instagram'da ise 350 bini aşkın takipçisi bulunan Öztekin, genç kadınlar tarafından yakından takip edilen içerik üreticilerindendir.

Fatmanur Öztekin kimdir? Fatmanur Öztekin kaç yaşında, nereli?Fatmanur Öztekin kaç yaşında

Özel yaşamında ise 2019 yılında Volkan Sapmaz ile nişanlanan Fatmanur Öztekin, çift olarak 13 Eylül 2020'de dünyaevine girmiştir. Eşi hakkında medyada yer alan bazı yanlış iddialara açıklık getiren Öztekin, eşinin mesleğinin depo amirliği olduğunu, yalnızca ailesine destek amacıyla kısa süreliğine taksicilik yaptığını ifade etmiştir.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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