: Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi

02.03.2020 07:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 07:53

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler takımından birer yarışmacı diskalifiye oldu. Survivor konseyinde konuşan Acun Ilıcalı diskalifiye edilen yarışmacılarla ilgili bilgi verdi.

ERMAN DİSKALİFİYE EDİLDİ

Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, yarışmaya sonradan katılan Erman Altıkardeş'in Survivor'a adapte olamadığını ifade ederek, "Arkadaşlarla toplantı yaptık. Erman'ın Survivor'a adapte olamadığını ve Survivor'a devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bundan sonra Survivor'a devam etmeyecek" dedi.

YASİN VE ERMAN ARASINDA İPLER GERİLMİŞTİ

Survivor'da erzak oyunundaki galibiyet sonrasında Yasin'e laf atan Erman tartışma çıkarmıştı. Erman'ın oyunun ardından Yasin'e söylediği "Ben çok Yasin okudum ama ölülerin arkasından" sözleri Yasin'i çileden çıkarmıştı. Yasin'e meydan okuyan Erman'ın "Sende bana saldıracak yürek var mı? Varsa gel saldır" şeklindeki sözleri üzerine ikili arasında bir tartışma yaşanmıştı.

FATMA SAKATLIĞINDAN DOLAYI ELENDİ

Gönüllüler takımının yarışmacısı Fatma hakkında konuşan Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Fatma'nın ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha büyük boyutta olduğunu gördük. Doktorumuz Metin Kuş'un raporu doğrultusunda, Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız. Fatma yarışmaya devam edemeyecek. Yarın adaya gelip sizinle vedalaşacak."

ADAYA 4 YENİ İSİM GELİYOR

Acun Ilıcalı, Survivor'dan diskalifiye olan yarışmacıların yerine, ünlüler ve gönüllüler takımlarına ikişer yeni yarışmacının katılacağını da açıkladı. Ilıcalı, yeni yarışmacılarla birlikte takımlardaki kadın-erkek dengesinin bozulacağını ancak zamanla bu sayıların dengeleyeceğini de söyledi.

FATMA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yeni bölüm tanıtımı yayınlanan Survivor'da adaya veda etmek zorunda olan Fatma "Çok zor bir şey böyle ayrılmak" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Fatma'nın en yakın arkadaşı olan Cemal Can ise Fatma'ya veda ederken duygularına hakim olamadı.

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