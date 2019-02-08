Fatma Girik Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Fatma Girik Yeniden Hastaneye Kaldırıldı

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, kontrol amaçlı getirildiği hastanede tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen usta sanatçı, acil servisten giriş yaparken basın mensuplarına espri yaptı.

Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Fatma Girik, tekrar hastaneye getirildi. Durumunun iyi olduğu gözlenen Girik'in neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

YENİDEN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, geçtiğimiz gün Bodrum'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2 saat hastanede kalan Girik, yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek ambulansla evine götürülmüştü. Bugün tekrar hastaneye ambulansla kontrole gelen Girik tekrar tedavi altına alındı. Torba Mahallesi'nde yaşamını sürdüren usta oyuncu Fatma Girik, geçtiğimiz gün evinde fenalaşarak düşmüştü. 76 yaşındaki Girik, bakıcılarının haber vermesi üzerine evine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra taburcu edilmişti. Bugün tekrar ambulansla hastaneye getirilen Girik'in kontrol amaçlı geldiği öğrenildi.

"AŞIK MI OLDUNUZ BANA?"

Ambulansla acil servisten giriş yapan Girik "güzel mi görünüyorum, aşık mı oldunuz bana" diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Kontrol amaçlı geldiğini söyleyen Girik, "Ağrılarım var o yüzden geldim hastaneye" dedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Daha sonra tedavi altına alınan Girik'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Usta oyuncu geçtiğimiz yıllarda kalça eklemlerindeki bozulma nedeniyle yürüyemez hale gelerek ameliyat olmuş ve kalçasına protez takılmıştı

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (16)

  • DÜRBÜNLÜ:
    ALLAH tüm ehli imana rahmet eylesin,,fatma hanımın tövbe edip dogru yola girdiğini duymadım.keşke hidayete erseydi,,hiç olmazsa ahirette rahat ederdi.
    Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • ADANALI GAPÇIK:
    Vay be Dünya bir han gelen bakar geçer gider , ömür ne kadar kısadır aslında , Geçmeyen insanın ruhu ve hissedşkleridir
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.