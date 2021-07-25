Fatma Girik taburcu oluyor
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Fatma Girik taburcu oluyor

Fatma Girik taburcu oluyor
Hürriyet - Haberler | Magazin

Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Bircan Silan, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Fatma Girik 5 günün sonunda hastaneden çıkıyor" dedi.

FATMA GİRİK'İN HAYATI Fatma Girik 12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.

Kaynak: Hürriyet

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