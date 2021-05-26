FATİH'TEKİ BALIK RESTORANINDAKİ MÜZİKLİ EĞLENCEYE POLİS BASKINI

FATİH'te yasak olmasına rağmen bir balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyen kişilere baskın düzenlendi.

FATİH'te yasak olmasına rağmen bir balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyen kişilere baskın düzenlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği Muhsine Hatun Mahallesi Büyükkömürcü Sokak'taki balık restorantlarında müzikli eğlence düzenlendiği ihbarı üzerine denetim yaptı. Bir restorantın üst katında cam kenarında üç kadın ve bir erkek müşterinin alkol alıp çalgıcı eşliğinde canlı müzik dinletisi ile eğlendikleri görüldü. Müzik çalınmasına son verilirken masada oturan 4 kişi hakkında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan gerekli idari yaptırımlar düzenlendi. Buna izin veren işyeri sahibi H.A. hakkında tutanak düzenlendi. İşyeri sahibine sadece paket servisi yapabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı