Fatih'te taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki ticari taksi ve durakları dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki ticari taksi ve durakları dezenfekte etti.

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip, 12 kişilik ilaçlama personeliyle ilçede bulunan ticari taksiler ile 17 taksi durağında Kovid-19 kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Sultanahmet Taksi Durağı'nda yapılan dezenfekte çalışmasının ardından taksi şoförlerine içerisinde maske ile dezenfektan bulunan hijyen kiti dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici