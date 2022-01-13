FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA - Haberler
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FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te kamyonetini park etmeye çalışan sürücü bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı.

FATİH'te kamyonetini park etmeye çalışan sürücü bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpma anı ve kıraathanede bulunanların kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.30'da Kocamustafapaşa Ayık Fırın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonetini park etmeye çalışan bir kişi geri gelirken sokakta bulunan bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı. Çarpma sonucu kutudan çıkan ses sokakta paniğe neden oldu. O esnada kıraathanede oturanlar dışarı kaçarken sürücü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken itfaiye ve doğal gaz ekipleri de çalışma başlattı. Sokaktaki doğal gazı kesen ekipler kutuyu tamir etti. Polis ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

FATİH'TE KAMYONET DOĞAL GAZ KUTUSUNA ÇARPTI, O ANLAR KAMERADA

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