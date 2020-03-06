Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
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Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Fatih'te 4 katlı binanın en alt katında bulunan markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmalarının ardından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

06.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:20
Fatih'te bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi Eski Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki markette çıktı. Kapalı olan marketin içindeki alevleri gören mahalle sakinleri, durumu hemen ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında market içinde hasar meydana geldi.

" GELENE KADAR ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Yangına müdahale eden mahalle sakini Mustafa Yıldırım, "Dışarıdan bağırma sesleri geldi. Aşağıya indik camları kırdık. Komşularla birlikte su taşıdık. Komşularımızı da aşağıya indirdik can güvenliği için. İtfaiyeyi aradık, onlar gelene kadar elimizden geleni yaptık. Dumandan etkilenen olmadı ama her ihtimale karşı komşularımızı aşağıya indirdik." dedi.


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