Fatih Erbakan'dan A Takımı'na önemli uyarılar: Milli Görüş ateşten bir gömlektir

24.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:59

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Başkanlık Divanı üyelerine seslenerek, "Milli Görüş davası ateşten bir gömlektir. Dünyalık için gerektiğinde çıkarabilirim düşüncesine sahip olan arkadaşımız var ise lütfen hiç giymesin" uyarısında bulundu.

Bir kongre gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi'nde Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasından sonra tempo iyice hızlandı. Genel Başkan Fatih Erbakan, Babası Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaretinin ardından A Takımı ile Merkezefendi'de özel bir toplantı gerçekleştirdi.

"MİLLİ GÖRÜŞ DAVASI ATEŞTEN BİR GÖMLEK"

Alınan bilgiye göre Erbakan, toplantıda Genel Başkan Yardımcılarına şu uyarılarda bulundu: "Milli Görüş davası ateşten bir gömlektir. Dünyevi değerler için gerektiğinde çıkarabilirim düşüncesine sahip olan arkadaşımız var ise lütfen hiç giymesin.

Milli Görüş gömleğini çıkartan siyasetçilerin ve 'mücahitlerin' durumu ortada. Biz sağduyu sahibi her kesimin, ahlak sahibi her bir bireyin son umuduyuz. Tekrar bir hayal kırıklığına bu milletin dayanması mümkün değildir."

"BİZ BU DAVA İÇİN ODUN OLUP YANACAĞIZKİ MİLLET ATEŞİMİZDE ISINSIN"

Erbakan, "Biz, aziz milletimizin ve Yeniden Büyük Türkiye'nin özgürlük meşalesi olan Milli Görüş'e odun olup yanacağız ki bu aziz millet hem ateşimizde ısınsın hem de karanlık günlerine ışık saçıp aydınlatalım" ifadelerini kullandı.