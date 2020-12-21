Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi Prof. Dr. Bingür Sönmez verdi

Gazeteci Fatih Altaylı koronavirüs kaynaklı ölümlerin gizlendiğini öne sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu iddialara sert bir şekilde yanıt vermişti. Yeni yazısında iddiasının arkasında duran Altaylı, "Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof. Dr. Bingür Sönmez'dir" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı geçen gün kaleme aldığı köşe yazısında bir doktorun kendisine ölüm raporuyla ilgili bir belge gönderdiğini öne sürdü. Altaylı yazısında, "Turkuaz listede 'ağır hasta' diye gördükleriniz eğer hayatlarını kaybederse, uzun süren bir tedavi sürecinden ötürü testleri negatife döneceği için 'doğal yoldan' ölmüş olacaklar. Bunu gizleyerek kim ne kazanıyor, kim tatmin oluyor çok merak ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"YAKIŞAN, KENDİ BELGESİNİ KENDİSİ TEMİN EDEREK ARKASINDA DURMASIDIR"

Altaylı'nın bu iddialarını sert bir şekilde eleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise üç sayfalık açıklama yaparak "Araştırmacı bir gazeteciye yakışan kendi belgesini kendisi temin ederek arkasında durmasıdır. Vatandaştan mektup geldi, ben söylemiyorum bir arkadaşım söyledi ama kim olduğunu söyleyemem yaklaşımı gazetecilik değildir. İddia sahibi iddiasını kanıta dayalı ortaya koymalı ve arkasında da durmalıdır" dedi.

ALTAYLI, ÜNLÜ FİLMLE GÖNDERME YAPTI

Altaylı bugünkü yazısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve Bakan Koca'ya cevap verdi. Altaylı, "Gece siyah maske takıp, kurumlara Görevimiz Tehlike'deki Ethan Hunt gibi giremeyeceğimize göre, araştırmacı gazeteciler güvendikleri kaynaklardan temin ettikleri belgelere güvenir ve yayınlarlar. Sevgili Bakanımız bilsin ki, salgın sürecinin başından beri en ciddi gazeteciliği ben yaptım" dedi.

"EMİNİM SİZ DE TANIYORSUNUZ"

İddialarının arkasında duran Altaylı, kendisine bahsi geçen bilgiyi veren kişinin Türkiye'nin en önemli hekimlerinden olduğunu belirtti ve "Profesör Bingür Sönmez'i eminim siz de tanıyorsunuz. Bu bilgiyi ve belgeyi bana veren tüm Türkiye'nin tanıyıp saygı duyduğu Prof. Dr. Bingür Sönmez'dir" ifadelerine yer verdi.

"HER İLDEN 10 KORONA CENAZESİ KALKSA 810 CENAZE EDER"

Altaylı yazısının devamında, "Bingür Hoca'nın bana verdiği bilgiler arasında şu da vardı: "Kars'ta görev yapan bir doçent arkadaşım her gün 10 korona cenazesi var diyor. Nüfusa bakmadan Ankara, İstanbul, İzmir dahil her ilden 10 korona cenazesi kalksa 810 cenaze eder." Bingür Sönmez Hocanın paylaştığı veriye dayanmayan bu istatistiki tahmin bilgisini araştırmacı gazetecilik sorumluluğu gereği yayınlamadım" dedi.