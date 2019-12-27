Fas Kralını eleştiren sosyal medya fenomenine dört yıl hapis cezası

27.12.2019 07:42 | Son Güncelleme: 27.12.2019 07:42

Fas'ta sosyal medya üzerinden kralı eleştiren bir kişi dört yıl hapis cezasına çarptırılırken bir aktivist ise gözaltına alındı.



Fas'ın Settat kentindeki bir mahkeme, Youtube fenomeni Muhammed Sekkaki'ye, "krala hakaret" gerekçesiyle dört yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Sekkaki'yi ayrıca, 40 bin Fas Dirhemi (yaklaşık 25 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırdı. Euronews.com'da Görüntüle