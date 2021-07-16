Fas, İsviçre ve İtalya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas, İsviçre ve İtalya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı

Fas, İsviçre ve İtalya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Fas, İsviçre ve İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştığı belirtildi.

Fas, İsviçre ve İtalya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi yardımların Tunus'a ulaştığı belirtildi.

Tunus'ta son dönemde Kovid-19 vaka sayılarındaki ciddi artış nedeniyle sağlık sistemi ayakta kalmakta zorlanıyor. Bu durum karşısında birçok ülke Tunus'a yardım için harekete geçti.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın, Tunus'ta bir sahra hastanesi kurulması için gönderdiği üç askeri uçağın ve İsviçre'nin gönderdiği tıbbı malzeme ve oksijen cihazı taşıyan bir uçağın Kartaca Uluslararası Havalimanı'na ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İtalya'nın gönderdiği tıbbi malzeme taşıyan bir geminin de başkentteki Rades Limanı'na ulaştığı aktarıldı.

Tunus'un Kovid-19'la mücadelesine destek olmak için Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir, Fas, Katar, Moritanya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tıbbi yardım göndermiş, Fransa, Çin ve ABD ise yardım vaadinde bulunmuştu.

Günlük vaka sayıları 10 bine ulaştı

Yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip Tunus'ta son dönemde günlük vaka sayıları 10 bin seviyesine yaklaştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'un Alfa ve Delta varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre, Tunus'ta Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 17 bin 9 kişi hayatını kaybetti, 526 bin 487 kişi enfekte oldu, 419 bin 641 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kaan Yıldırım Hakan Sabancı Serra Arıtürk Zeynep Bastık
Spor Mustafa Er Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fas, İsviçre ve İtalya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek için gönderdiği yardımlar Tunus'a ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 21:28:22. #1.14#

title