Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi
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Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi

06.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:59
Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi

MERSİN'de, birçok farklı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Öztürk (25) yakalandı.

MERSİN'de, birçok farklı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ramazan Öztürk (25) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk, kendisini görüntüleyen gazetecilere neden gözaltına alındığını bilmediğini ileri sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'konut dokunulmazlığının ihlali, iş yeri ve resmi kurumlardan hırsızlık, bina içinde muhafaza altına alınan eşyaları çalmak' gibi birçok farklı suçtan 23 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Ramazan Öztürk'ün, kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda çalıştığını belirledi. Dün gözaltına alınan Öztürk, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.Öztürk, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Neden yakalandın?' sorusuna, "Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.


Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi
Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi
Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi
Farklı suçlardan 23 yıl hapisle aranırken yakalandı; neden gözaltına alındığını bilmediğini söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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