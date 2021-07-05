Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kimdir? Efe Çelik kim? Dj Artz kim?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılmasıyla günlerce konuşulan Farah Zeynep Abdullah, Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Gelişme magazin gündemine geniş yankı uyandırırken Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kimdir? Efe Çelik kim? Dj Artz kim merak edildi.

Geçtiğimiz günlerde kavga eden köpekleri ayırmaya çalışırken parmakları kesilen dikiş atılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu. Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı. Peki, Farah Zeynep Abdullah sevgilisi kimdir? Efe Çelik kim? Dj Artz kim?

FARAH ZEYNEP ABDULLAH SEVGİLİSİ KİMDİR?

2 Ekim 1989'da Adana'da dünyaya gelen Efe Çelik'in tanıdık biri olduğu ortaya çıktı. Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu.