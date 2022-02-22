Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez, Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, şoförü Murat Demirtaş ile birlikte 8 Şubat Salı günü KKTC'nin Girne kenti Çatalköy mevkiinde uğradığı silahlı saldırıda pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Cinayetin ardından KKTC güvenlik birimleri ile Türk polisinin yaptığı ortak çalışmada çok sayıda belde ve delillere ulaşılmıştı.

SEDAT PEKER'İN AKRABASIYLA GÖRÜŞMÜŞ

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs'le görüştüğü öğrenildi.

AVUKATI METİN SÜS'Ü ARAMIŞ

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Kıbrıs polisinin ulaştırdığı bilgi, belge ve yardımlarıyla olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.