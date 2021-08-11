Fakültemiz Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deneylerini yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tekrar yetkilendirildi Yeni
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Fakültemiz Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deneylerini yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tekrar yetkilendirildi Yeni

Fakültemiz Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deneylerini yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tekrar yetkilendirildi Yeni
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Fakültemiz Tarım Makineleri ve/veya Tarım Teknolojisi Araçları Deney ve Denetim Esaslarına ilişkin yönetmelik kapsamında yetkilendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Fakültemiz Tarım Makineleri ve/veya Tarım Teknolojisi Araçları Deney ve Denetim Esaslarına ilişkin yönetmelik kapsamında yetkilendirildi. Yetkilendirilmesi süre 09. 08. 2026 tarihine kadar geçerlidir.

Fakültemiz Biyosistem Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen deney çalışmaları ülkemiz tarım sektörüne katkı sağlamayı sürdürmektedir.

Yetki Belgesi için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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Fakültemiz Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deneylerini yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tekrar yetkilendirildi Yeni - Haberler
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