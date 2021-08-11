Fakültemiz Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deneylerini yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tekrar yetkilendirildi Yeni

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Fakültemiz Tarım Makineleri ve/veya Tarım Teknolojisi Araçları Deney ve Denetim Esaslarına ilişkin yönetmelik kapsamında yetkilendirildi.